AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyanlar mart ayı boyunca yapılacak. Süreyi kaçıran mükellefler ise cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Kimler Gelir Vergisi Ödeyecek?

2025 takvim yılında:

Konuttan 47 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler

İş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler

gelir vergisi ödeyecek. Bu tutarların altında kira geliri bulunan gayrimenkul sahipleri ise beyanname vermeyecek.

Aile bireylerinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermesi gerekiyor. Birden fazla kişinin aynı meskene ortak olması durumunda ise her bir kişi yalnızca kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

Beyan Nasıl Yapılacak?

Mülk sahipleri işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirebilecek. Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla gib.gov.tr adresinden ya da Dijital Vergi Dairesi üzerinden doldurulabilecek. Ayrıca e-Devlet üzerinden de sisteme erişim sağlanabiliyor.

Vergi Ödemesi 2 Taksit

Tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenebilecek:

Birinci taksit ve damga vergisi: 31 Mart’a kadar

İkinci taksit: 31 Temmuz'a kadar

Ödemeler; Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar (kredi kartı, banka kartı, havale), vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Emlak Danışmanlarından Uyarı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, kira gelirlerinin banka üzerinden yatırıldığı için sistemde görülebildiğini belirterek, eksik veya yanlış beyanın ciddi cezalara yol açabileceğini söyledi.

Akçam, mart ayının sonuna bırakılmadan beyannamelerin doldurulmasını önererek, “Reel kira bedelleri sisteme girilmeli. Eksik ya da yanıltıcı beyanda hem ev sahibi hem kiracı cezai yaptırımla karşılaşabilir.” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesi için doğru ve zamanında beyanın önemine dikkat çekerken, ihtiyaç halinde mali müşavirlerden destek alınabileceğini hatırlatıyor.