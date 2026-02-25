Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı seyir sürüyor. Dün yüzde 0,08 değer kaybederek 14.050,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne de sınırlı düşüşle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,21 puan ve yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puana geriledi.

Bankacılık Yükseldi, Holding Geriledi

Sektörel bazda bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 0,38 prim yaparken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen sektör holding oldu.

Küresel Piyasalarda Nvidia ve Trump Etkisi

Küresel piyasalarda ise risk iştahı artış gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ekonomisi ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin açıklamaları piyasaları destekledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia’nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağında yer alıyor. Şirketin finansal sonuçlarının teknoloji sektörü açısından önemli bir gösterge olması beklenirken, üst yönetimden gelecek mesajların da piyasalara yön vermesi öngörülüyor.

Veri Gündemi ve Teknik Seviyeler

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken; yurt dışında ABD’de haftalık mortgage başvuruları, Almanya’da büyüme verileri ve Avro Bölgesi’nde enflasyon rakamlarının takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puan seviyeleri destek; 14.200 ve 14.300 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.