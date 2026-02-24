Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Türkiye’de iş kadınlarının kurduğu ilk ve tek federasyon olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) geniş bir heyetle Ankara bakanlıklarına ve bürokrasisine çıkarma yaptı! GİFED Kurucu üyelerinden Kadın İşveren ve Sanayiler Derneği (KAİSDER) ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, iş kadınlarının karşılaştığı zorluklar paylaşıldı, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu başkanlığındaki heyet, bakanlıklar ve Dünya Bankası başta olmak üzere 11 kurumu ziyaret etti. Bölgelerindeki ve Türkiye genelindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşan iş kadınlarını dinleyen kurum yöneticileri, kadınların iş ve sosyal yaşamda daha fazla güçlenmesi için verecekleri somut destekleri açıkladılar.

BAKANLIKLARIN DESTEĞİ

GİFED Yönetim Kurumu Başkanı Oya Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve il temsilcilerinden oluşan 10 kişilik iş kadınları heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Dr. Vedat Işıkhan ile görüştü. İşveren kadınlar olarak, bakanlık çalışmalarında paydaş olunabileceğinin aktarıldığı görüşmede, bu bağlamda yapılacak çalışmalar ele alındı. Heyet aynı zamanda; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ı ziyaret ederek, üretim ekonomisi hakkındaki sorunları ve görüş önerilerini ilettiler.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile yapılan görüşmede, iş kadınlarının karşılaştığı vergi sorunları masaya yatırılırken, Bakan Yardımcısı Cantimur, bakanlığın yaklaşımını aktardı.

ANKARA KALKINMA AJANSI’NIN DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av.Dr. Duhan Kalkan ile yapılan toplantıda, kalkınma ajanslarının iş kadınlarına vereceği proje destekleri ele alındı. Kalkan, toplantıda, iş kadınlarının proje getirmeleri halinde gereken desteği vereceklerini, proje üretme konusunda da eğitim yardımında bulunacaklarını söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.