Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hem iftar programı tartışmalarına hem de köprülerin özelleştirilmesi iddialarına sert sözlerle yüklendi. Özel ayrıca Avrupa Birliği’nin “Made In Europe” çalışmasına ilişkin girişim başlattıklarını açıkladı.

“Muhalefetin İftar Sofrasından Korkar Hale Geldiler”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Ramazan ayının 3’üncü gününde Saadet Partisi’nin iftar programına katıldığını hatırlatarak, bu buluşma üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Özel, “Emekliden korkuyorlar, işçi sesini yükseltiyor irkiliyorlar. En sonunda muhalefetin iftar sofrasından korkar olmuşlar” dedi. İftar masasından yeni bir siyasi ittifak çıkarılmaya çalışıldığını belirten Özel, “O masada kardeşliği görenler kazanacak, o masadan düşmanlık çıkaranlar tarihe gömülecek” ifadelerini kullandı.

Köprü Özelleştirmesi İddiası: “3 Senelik Para İçin 25 Senelik Gelir”

Konuşmasında köprü geçiş ücretleri ve özelleştirme iddialarına da değinen Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının köprüleri özelleştirmeyi planladığını öne sürdü.

Bugünkü geçiş gelirleriyle yaklaşık 600 milyon dolar kazandıran köprülerin 3 milyar dolar bedelle devredilmek istendiğini savunan Özel, “5 yıllık kirasıyla 25 yıllık gelirini satacaklar. 3 senelik parayı peşin almak için 25 senelik kazancı bırakıyorlar” dedi.

Geçiş ücretlerinin ciddi şekilde artırılacağını iddia eden Özel, İstanbul’da alternatif ücretsiz devlet köprüsü bulunmadığını belirterek, vatandaşın mecbur bırakıldığını söyledi.

“O Parayla Emekli Maaşını Artıracağız”

Özel, köprü gelirlerinin kamuya kalması halinde sosyal desteklerde kullanılacağını belirterek, “En düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız. Asgari ücreti artıracağız. Çiftçiye kanunda yazan destekleri tam ödeyeceğiz. Öğrencinin ilk telefonunda ve bilgisayarında vergiyi kaldıracağız” diye konuştu.

İktidarın seçim öncesi kaynak yaratma arayışında olduğunu savunan Özel, “Bu zor günler geçecek ama emekli, emekçi, esnaf ve çiftçi yapılanları unutmayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’na Tepki: “Çocuğun Dini Eğitiminden Aileler Sorumlu”

Ramazan ayında kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Özel, çocukların dini eğitimi konusunda ailelerin sorumlu olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nı hedef alan Özel, küçük yaştaki çocuklar üzerinden ayrımcılık yaratılmaması gerektiğini söyledi.

“Made In Europe” Uyarısı: Türkiye Dışarıda Kalabilir

Özel, Avrupa Birliği’nin “Avrupa Birliği içinde üretilmiştir” anlamına gelen “Made In Europe” düzenlemesine dikkat çekti. 4 Mart’ta yapılacak oylamada Türkiye’nin kapsam dışında kalması halinde ihracatta ciddi sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Bursa, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Konya, Adana ve Gaziantep gibi üretim merkezlerinin olumsuz etkilenebileceğini belirten Özel, çok sayıda işletmenin kapanma ve işsizliğin artma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

AB Ülkelerine Mektup Gönderildi

CHP olarak Avrupa Birliği ülkelerine mektup gönderdiklerini açıklayan Özel, Türkiye’nin aday ülke statüsüne vurgu yaptı. CHP heyetinin Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulunacağını belirten Özel, Türkiye’nin bu sürecin dışında bırakılmaması için diplomatik girişim başlattıklarını kaydetti.

Özel ayrıca 2 Mart Pazartesi günü seçim kampanyasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.