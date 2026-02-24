Kayseri’de başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yağmur Çoban’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu’nun tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Olay 19 Ocak’ta Meydana Geldi

Olay, 19 Ocak 2025’te saat 03.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Yağmur Çoban (17), sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Demirkollu’ya ait ruhsatsız tabancayla başından vurulan genç kız hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Demirkollu ifadesinde Çoban’ın silahı alarak intihar ettiğini öne sürdü. Ancak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Demirkollu tutuklandı.

İddianamede “Savunmasına İtibar Edilmedi” Vurgusu

Hazırlanan iddianamede; maktulün annesinin beyanları, taraflar arasındaki mesaj kayıtları, silahın sanığa ait ruhsatsız silah olması, Çoban’ın 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmasının mümkün görülmemesi birlikte değerlendirildi.

Ayrıca sanığın genç kızı sürekli tehdit ettiğine dair bulgulara yer verilirken, Demirkollu’nun “intihar” savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

İddianamede, olayın kıskançlık nedeniyle işlendiği ve intihar süsü verilmeye çalışıldığı değerlendirilerek, sanığın “kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Üçüncü Duruşma Görüldü

Dava, Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmayla devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktulün annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da davaya müdahil oldu.

Sanık Demirkollu savunmasında suçlamaları reddederek, “Benim gönlüm de vicdanım da rahat. Bu suçu işlemedim” dedi.

Maktulün annesi Tuba Yağmur ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkemeden Keşif Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri’de 17 yaşındaki Yağmur Çoban’ın ölümüyle ilgili davada yargılama süreci devam ediyor.