Bahçelievler Mahallesi Bahar 20'nci Sokak'taki Tokgöz Apartmanı'nın 1'inci katında dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Oturma odasında çıkan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı evde kiracı olan Murat Karabacak, 'Yangından 1 saat önce işlerim nedeniyle çarşıya çıkmıştım. Sonra evimde yangın çıktığı haberi geldi. Hızlıca evime geldiğimde ekipler söndürmek için müdahale ediyordu. Çok zor durumda kaldım. Evin içindeki tüm eşyalarım yandı. Ben kiracıyım, bir süre önce iş yerimi kapatmıştım. Şimdi tamamen zor durumda kaldım' dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.