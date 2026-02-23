Hürriyetçi Eğitim Sen (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, son günlerde okullardan yoğun biçimde iletilen TEKNOFEST proje girişlerine ilişkin uygulamalara sert tepki gösterdi. Öğretmenlerden gelen geri bildirimlerin eğitim anlayışıyla bağdaşmadığını belirten Kuruoğlu, proje üretiminin bir yarışma mantığına indirgenemeyeceğini ifade etti.

Genel Başkan Kuruoğlu yaptığı açıklamada, öğretmenlere “proje sayısı artsın” yönünde baskı yapıldığına dair ciddi şikâyetler aldıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Sahadan bize ulaşan bilgiler son derece düşündürücüdür. ‘Proje girişi yapın, sayı artsın’ denildiği, hatta ne yazacağını soran öğretmenlere ‘hiçbir şey yazmıyorsan nokta koy, kaydet’ şeklinde yönlendirme yapıldığı ifade edilmektedir. Eğitim sistemi istatistik üretme yarışı değildir.”

Projelerin yalnızca sayıdan ibaret görülemeyeceğini belirten Kuruoğlu, gerçek proje kavramının emek ve üretim içerdiğine dikkat çekti: “Proje; fikirdir, emektir, içeriktir ve çıktı üretmektir. Sırf rakam yükseltmek adına yapılan içi boş girişler eğitim ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bu yaklaşım öğretmenin emeğini değersizleştirir, öğrencinin üretim motivasyonunu da zedeler.”

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kuruoğlu, uygulamanın amacının net biçimde ortaya konulması gerektiğini söyledi: “TEKNOFEST mi yapıyoruz, yoksa SKORFEST mi? Eğer mesele nitelikse öğretmenimize güvenilmeli ve üretim desteklenmelidir. Eğer mesele yalnızca sayıysa bunun adı proje değil, prosedürdür.”

Açıklamasının sonunda TEKNOFEST’in ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuruoğlu, projenin kurucu vizyonunun da nitelik odaklı olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “İnanıyorum ki Selçuk Bayraktar’ın bu uygulamadan haberi olsa o da nitelikten yana tavır alırdı. Eğitimde gerçek başarı; kağıt üzerindeki rakamlarla değil, ortaya çıkan eserle ölçülür. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin üretim motivasyonunu düşüren ve proje kültürünü zedeleyen uygulamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”