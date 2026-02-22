Basın İlan Kurumu ile Sakarya Üniversitesi, medya ve iletişim alanında akademik ve sektörel iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir protokole imza attı.

Kurumun Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende imzalanan protokol, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al tarafından yürürlüğe konuldu.

Eğitimden Staja Geniş Kapsamlı İş Birliği

Anlaşma çerçevesinde lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde ortak akademik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra araştırma ve uygulama projeleri geliştirilmesi; seminer, konferans, panel, çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin birlikte düzenlenmesi hedefleniyor.

Taraflar ayrıca eğitim materyalleri hazırlama, uzman desteği sağlama ve sektörel ihtiyaçlara yönelik özel programlar oluşturma konusunda da iş birliği yapacak.

Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Fırsatı

Protokol ile Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin Basın İlan Kurumu bünyesinde uygulamalı eğitim ve staj imkânlarından yararlanması sağlanacak. Kurum yetkilileri, öğrencilere mesleki deneyim aktararak teori ile uygulama arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yapılan iş birliği sayesinde Basın İlan Kurumunun sektörel tecrübesi ile Sakarya Üniversitesinin akademik birikiminin bir araya getirilmesi ve medya alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.