Ankara’da kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), arı yetiştiricilerine yönelik önemli bir eğitime imza attı. Güdül Belediyesi ve Şereflikoçhisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi” programında üreticilere hem geleneksel hem de modern arıcılık yöntemleri aktarıldı.

Eğitimlerde; kış döneminde koloni sağlığının korunması, erken ilkbaharda yapılması gereken bakım çalışmaları, üretim sezonuna hazırlık süreci, arı hastalıklarıyla mücadele ve arı ürünlerinin verimli şekilde elde edilmesi gibi konular ele alındı.

240 ÜRETİCİYE ULAŞILDI

Güdül ve Şereflikoçhisar’da gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 240 arı yetiştiricisi katıldı. Program kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeşeoğlu tarafından koloni yönetiminin püf noktaları detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca ABB bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi’nin çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Eğitimlerde, değişen iklim koşullarının arıcılık üzerindeki etkileri ve bu sürece uyum sağlayabilmek için uygulanması gereken teknik yöntemler üzerinde özellikle duruldu.

“ARIYA YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, iklim kriziyle birlikte geleneksel üretim anlayışının yetersiz kaldığını belirterek, uzman ekiplerin yürüttüğü çalışmaların üreticilerle paylaşıldığını söyledi. Amaçlarının daha kaliteli ve yüksek verimli üretimi teşvik etmek olduğunu ifade eden Uysal, arının sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uysal, arıcılığa yapılan her yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, eğitim çalışmalarını tüm kırsal ilçelere yaymayı planladıklarını dile getirdi.

GÜDÜL ARICILIK İÇİN ELVERİŞLİ

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise ilçede arıcılık faaliyetlerinin her geçen yıl geliştiğini belirtti. Doğal ve iklimsel özellikleri bakımından Güdül’ün arıcılığa uygun bir bölge olduğunu ifade eden Doğanay, kayıtlı 86 arı yetiştiricisinin bulunduğunu ve hem üretici hem de kovan sayısını artırmak için iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da yerel üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, zorlu hava koşullarına rağmen üretime devam eden arıcıların emeğinin büyük olduğunu söyledi.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALİTELİ ÜRETİM

Eğitimci Suat Musabeşeoğlu, başarılı bir arıcılığın temelinde doğru koloni yönetiminin yer aldığını belirtti. İklim kaynaklı risklerin azaltılması ve üretim verimliliğinin artırılması için bilinçli üretimin şart olduğunu dile getiren Musabeşeoğlu, ilkbahar sezonuna kadar eğitim programlarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Eğitime katılan arıcılar da verilen desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üreticiler; fondon şekeri, ekipman ve arı desteğinin yanı sıra teknik eğitimlerin kendileri için büyük katkı sağladığını belirtti.

Ana arı seçimi, Anadolu ırkı arıların verimliliği, aylık bakım süreçleri ve mevsimsel uygulamalar hakkında önemli bilgiler edindiklerini söyleyen üreticiler, bilinçli üretimin hem maliyetleri düşürdüğünü hem de bal kalitesini artırdığını ifade etti.

Programla birlikte Ankara genelinde arıcılık faaliyetlerinin daha planlı, bilinçli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.