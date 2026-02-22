Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda bilimsel kapasitesini her geçen gün artıran Türk üniversiteleri, sağlık alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 6 yıl boyunca ülkesinde çözüm bulamayan İngiliz vatandaşı Mark Norris, tedavi için geldiği Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Uzun yıllar ayak bileğinde ağrı, sık tekrarlayan burkulmalar ve hareket kısıtlılığı yaşayan Norris’in yaşam kalitesi ciddi şekilde düşmüştü. Üniversite hastanesinde uygulanan “kapalı ayak bileği artroskopisi” ve “Broström prosedürü” sayesinde hastanın kronikleşen sorunu giderildi.

Futbol Hayali Yarım Kaldı

Gençlik yıllarında futbol oynarken başlayan rahatsızlığının zamanla ilerlediğini belirten Norris, özellikle 20’li yaşlarının ortalarında şikâyetlerinin arttığını ve bu nedenle futbolu bırakmak zorunda kaldığını söyledi. İngiltere’de birçok sağlık kuruluşuna başvurduğunu ancak kalıcı bir çözüm elde edemediğini ifade eden Norris, uygulanan ilaç tedavilerinin de sonuç vermediğini dile getirdi.

Türk olan eşinin yönlendirmesiyle Türkiye’ye gelmeye karar verdiğini anlatan Norris, SDÜ Hastanesi’ndeki süreçten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı:

“Ameliyat sonrası aldığım hizmet gerçekten olağanüstüydü. Doktorlar ve öğrenciler son derece ilgili ve profesyoneldi. Kendimi burada güvende ve rahat hissettim.”

“Dizden Alınan Tendon Ayak Bileğine Nakledildi”

Operasyonu gerçekleştiren SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Erdem Karapınar, yapılan tetkiklerin ardından hastaya kronik ayak bileği instabilitesi tanısı konulduğunu belirtti.

Hastanın ülkesinde uzun süre ameliyat şansı bulamadığını ifade eden Karapınar, “Ayak bileğinde tekrarlayan yarı çıkık ve bağ gevşekliği söz konusuydu. Bu tablo üzerine cerrahi müdahale planladık. Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine naklederek yeniden yapılandırma gerçekleştirdik.” dedi.

Uzmanlar, kapalı yöntemle uygulanan artroskopi ve Broström prosedürünün; daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve hastaların günlük yaşam ile spor aktivitelerine güvenli dönüşü açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

SDÜ Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, Türk üniversite hastanelerinin uluslararası alandaki tedavi kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.