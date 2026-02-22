Son dönemde mahkeme kararlarına da yansıyan “kişisel hijyen” tartışmaları, bakımın yalnızca estetik değil aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu da ortaya koydu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; duş almamanın boşanma gerekçesi sayıldığı örnekler, bireysel temizliğin aile yaşamı üzerindeki etkisini gündeme taşıdı.

İşte tam da bu noktada, Ankara’da hizmet veren Pandora Güzellik Merkezi’nin kurucusu Hülya Demet önemli bir vurgu yapıyor: “Hijyen bir tercih değil, gerekliliktir. Bakım ise sadece güzel görünmek değil; özsaygı, özgüven ve karşı tarafa duyulan saygıdır.”

“13 YAŞINDAN BERİ BU SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM”

Henüz 13 yaşındayken güzellik sektörüne adım atan Hülya Demet, yıllar içinde edindiği tecrübeyi kendi markasına dönüştürdü. Kız kardeşi Naime Demet ile birlikte kurdukları merkezde temel amaçlarının; hijyen, güler yüz ve profesyonelliği bir araya getirmek olduğunu söylüyor. “Pandora kelime anlamı olarak kapalı kutu demektir. Mitolojide ise ilk kadın anlamına gelir. Biz de her danışanımızın içindeki o özel ‘kutuyu’ ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.” Demet’e göre güzellik; kalıp uygulamalarla değil, kişiye özel planlamayla mümkün.

KADINLAR KADAR ERKEKLER DE BAKIMLI OLMALI

Pandora Güzellik Merkezi’nin en dikkat çeken yönlerinden biri, erkek danışan yoğunluğu. Toplumda uzun yıllar bakımın kadınlara özgü bir alan olarak görüldüğünü belirten Demet, bu algının değiştiğini vurguluyor:

“Bakımın cinsiyeti yoktur. Erkekler de en az kadınlar kadar cilt bakımı yaptırmalı, lazer epilasyon hizmeti almalı, kişisel hijyenine özen göstermeli. Bu hem sosyal hem psikolojik olarak kişiyi güçlendirir.” Merkezde erkeklere yönelik tepeden tırnağa lazer epilasyon ve bakım hizmetleri sunuluyor. Demet, bazı erkek danışanların hâlâ çekingen davrandığını ancak memnuniyet oranının oldukça yüksek olduğunu söylüyor.

SUNULAN HİZMETLER: GENİŞ VE KİŞİYE ÖZEL

Pandora Güzellik Merkezi; kadın ve erkek her yaş grubuna hitap eden geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Verilen hizmetlerin başında; lazer epilasyon, medikal cilt bakımı, ben alma işlemi, kırışıklık tedavisi, bölgesel incelme, protez tırnak, manikür- pedikür, kalıcı oje, kalıcı makyaj yer alıyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.