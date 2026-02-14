Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğitim veren Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali’nde elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Okul, iki farklı alanda hazırladığı projelerle bölge finaline kalıp derece alan tek okul oldu.

Bilimsel üretimi kültürel mirasla buluşturan çalışmaların yer aldığı yarışmada elde edilen başarıda; okul yönetiminin vizyoner yaklaşımı ile öğretmen-öğrenci iş birliğinin etkili olduğu vurgulandı. Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın öncülüğünde yürütülen teşvik ve destek çalışmalarının, öğrencilerin proje üretim süreçlerine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Sözlü Kültürden Değerler Eğitimine Örnek Model

Edebiyat/Değerler Eğitimi alanında Edebiyat Öğretmeni Tuğba Aydın Kılıç danışmanlığında; öğrenciler Yağız Yücel, Merve Bülbül ve Hivran Bozbuğa tarafından hazırlanan “Sözlü Kültürün İzinde Değerler Eğitimi: Aşıklık, Meddahlık ve Karagöz-Hacivat ile Milli Kültür ve Değerlerde Duyarlılığın Geliştirilmesi” başlıklı proje, bölge ikinciliği elde etti.

Proje kapsamında aşıklık geleneği, meddahlık ve Karagöz-Hacivat gibi sözlü kültür unsurlarının değerler eğitimi sürecinde etkin kullanımına yönelik model geliştirildi.

Yapay Zeka Destekli Eleştirel Düşünme Projesi Derece Getirdi

Psikoloji/Yapay Zeka alanında ise İngilizce Öğretmeni Burçay Burcu Karadayı danışmanlığında; öğrenciler Armina Kartal, Ece Doğan ve Derin Keleş tarafından hazırlanan

“Karakter Güçleri Temelli Yapay Zeka Ajanıyla Eleştirel Düşünmenin Geliştirilmesi” projesi bölge üçüncülüğü kazandı.

Çalışmada geliştirilen yapay zeka ajanının; eleştirel düşünme, muhakeme ve bilişsel farkındalık süreçlerini destekleyen özgün bir sistem sunduğu belirtildi.

7 Yıllık Kesintisiz Başarı Geleneği

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nin son 7 yıldır kesintisiz şekilde TÜBİTAK Bölge Finalleri’nde derece elde ettiği, geçmiş yıllarda Türkiye birinciliği başarısı da kazandığı hatırlatıldı.

Okul yönetimi, projelerde emeği bulunan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek bilimsel çalışmaların artarak süreceğini bildirdi.