Ankara, Sevgililer Günü’nde romantik bir plan yapmak isteyenlere hem doğayla iç içe hem de şehir hayatının içinde birçok seçenek sunuyor. İster göl kenarında sakin bir yürüyüş, ister manzaralı bir akşam yemeği, ister kültür sanat dolu bir program… Başkentte aşk için rota çok...

Göl Manzarasında Romantik Yürüyüş

Seğmenler ve Kuğulu Park

Seğmenler Parkı – Gün batımında manzarasıyla çiftlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri.

Kuğulu Park – Kuğular eşliğinde romantik bir yürüyüş yapmak isteyenler için klasik bir adres.

Tarihi Atmosferde Aşk

Hamamönü ve Ankara Kalesi

Hamamönü – Restore edilmiş tarihi konaklar arasında el ele gezmek isteyen çiftler için nostaljik bir ortam.

Ankara Kalesi – Başkenti kuşbakışı izleyebileceğiniz romantik bir manzara noktası.

Manzaralı ve Şık Akşam Yemeği Mekanları

Özel Bir Akşam İçin

Trilye Restaurant – Deniz ürünleri ve özel ambiyansıyla Sevgililer Günü’nün gözde mekanlarından.

Fige Restaurant – Şık dekorasyonu ve özel menüleriyle tercih ediliyor.

Fige Restaurant – Bahçeli yapısı ve romantik atmosferiyle dikkat çekiyor.

Göl Kenarında Huzurlu Bir Akşam

Eymir ve Mogan

Eymir Gölü – Sessiz ve sakin bir ortamda doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal.

Mogan Gölü – Göl manzaralı restoran seçenekleriyle romantik akşam yemeği imkânı sunuyor.

Kültür ve Sanat Sevenlere

Farklı Bir 14 Şubat

CSO Ada Ankara – Konser ve özel etkinlik programlarıyla sanat dolu bir akşam sunuyor.

Devlet Tiyatroları – Sevgililer Günü’ne özel sahnelenen oyunlar çiftler için alternatif bir plan olabilir.