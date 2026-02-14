Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, raylı ulaşım alanında yerlileştirme ve milli üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Raylı Sistemler İş Paneli’ne katılım sağlandı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi) tarafından organize edilen etkinlikte Ulaşım AŞ, kurduğu stantta hem faaliyetlerini hem de yerli imkanlarla geliştirilen raylı sistem ürünlerini sektör temsilcileriyle paylaştı.

Yerli Tedarikçilerle Birebir Görüşmeler

Panel süresince yerli üretici firmalarla birebir temaslar kurularak, yerlileştirilebilecek ürünler değerlendirildi. Aynı zamanda raylı sistemler alanındaki yeni teknolojiler ve sektörel yenilikler masaya yatırıldı.

“Yerlileştirme Stratejik Bir Hedef”

Etkinlikte konuşan Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen yerlileştirme çalışmalarının kurumun temel stratejik hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Canbulut, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de yüzde 100 yerli, düşük tabanlı raylı sistem aracını kullanan ilk belediye olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yerli üretimi artırmaya yönelik adımlarla hem sektöre katkı sağlamayı hem de sürdürülebilir ulaşım hedeflerine güç katmayı amaçlıyor.