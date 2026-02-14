İzmir genelinde dün etkisini artıran sağanak yağış, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. En ciddi hasar ise Menemen ilçesine bağlı Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi’nde yaşandı.

Saat 04.41 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi.

151 Kişi Güvenlik Nedeniyle Tahliye Edildi

Çöken istinat duvarının çevresindeki 2 binada ve park halindeki 7 araçta hasar oluştuğu belirlendi. Olası risklere karşı ekipler, bölgede bulunan 3 binadaki toplam 151 kişiyi tahliye etti. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar, Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde misafir edildi.

Bölge Havadan Görüntülendi

Ekiplerin hasar tespit ve güvenlik çalışmaları sürerken, heyelan bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Yetkililer, yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.