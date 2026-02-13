Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı, 11-13 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında ele alınan başlıklara ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Genel Kurulda, Kurumun 2025 yılı bilançosu, gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Kurulu Raporu onaylandı. Ayrıca basın sektörüne yönelik destek ve kredi uygulamalarında önemli düzenlemelere imza atıldı.

Süreli yayın kredilerinde faiz oranı belirlendi!

Basın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yatırım kapasitelerini artırabilmeleri açısından önem taşıyan Kurum kredilerine uygulanacak faiz oranı da Genel Kurul gündeminde yer aldı.

Ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak yıllık faiz oranı 2026 yılı için yüzde 29 olarak belirlendi.

Basın çalışanlarına desteklerde yüzde 50 artış!

Toplantıda, basın çalışanlarına yönelik borç para, muhtaçlık ve ölüm yardımları yeniden değerlendirildi. Mevcut ekonomik koşullar ve uygulamaya ilişkin geri bildirimler doğrultusunda, söz konusu sosyal desteklerin yüzde 50 oranında artırılmasına karar verildi.

Borç Para ve Yardımlara Dair 219 sayılı Genel Kurul Kararında yapılan düzenlemenin, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın ilk günü itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Azınlık gazetelerine destek sürecek!

Kurum, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde bulunan topluluklarca yayımlanan gazetelere yönelik 2011 yılından bu yana sürdürdüğü maddi desteği 2026 yılında da devam ettirme kararı aldı.

Bu çerçevede Genel Kurul, basın sektöründe çeşitliliğin ve çoğulcu yapının korunması amacıyla 2026 yılı içinde azınlık gazetelerine toplam 471 bin Türk Lirası yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Basın derneklerine 7,2 milyon TL kaynak!

Genel Kurulda ayrıca, Kurumun faaliyet ve çalışmalarının finansmanını sağlamak üzere oluşturulan fonlara tahsis edilecek tutarlar da belirlendi.

Buna göre, Kurumun 2025 Yılı Tahsis Bilânçosu kapsamında Basın Derneklerine Yardım Fonu için 7 milyon 200 bin Türk lirası kaynak ayrılması uygun görüldü.