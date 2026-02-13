Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) internet sitesinde yapılan açıklamada, suyun bugün öğle saatlerinde yeniden verileceği duyuruldu.

Ancak Sonsöz İhbar Hattı’na ulaşan bir vatandaş, kesintinin bir buçuk günü bulduğunu belirterek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Vatandaş, özellikle kış şartlarında uzun süreli su kesintilerinin ciddi sıkıntı yarattığını vurgulayarak, arızalara daha hızlı müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise benzer durumların tekrar yaşanmaması için altyapı çalışmalarının güçlendirilmesini ve olası arızalarda kamuoyunun daha etkin şekilde bilgilendirilmesini talep ediyor.

