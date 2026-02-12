Ankara Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji verilerine göre 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kentte fırtına etkili olacak.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkeziverilerine göre Ankara’da güney yönlerden 50-70 kilometre/saat hızında rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Çatı Uçması ve Zehirlenme Riskine Dikkat
Açıklamada, fırtınayla birlikte;
-
Ulaşımda aksamalar,
-
Çatı uçması,
-
Ağaç devrilmesi,
-
Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler
gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yetkililer, özellikle soba kullanan vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.