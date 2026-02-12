TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. Yeni düzenleme; plakasız araç kullanımı, sahte plaka, ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımı gibi birçok başlıkta ağır yaptırımlar getiriyor.

Plakasız ve Sahte Plakaya Ağır Yaptırım

Tescilli aracı plakasız kullananlara 46 bin TL ceza, ehliyete 30 gün el koyma ve araç 30 gün trafikten men.

Sahte plaka kullananlara 140 bin TL ceza, ehliyete 30 gün el koyma ve araç trafikten men.

Aynı ihlalin 1 yıl içinde tekrarı halinde ceza 280 bin TL’ye çıkacak.

Sahte plaka kullananlar ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan da yargılanacak.

Ehliyetsiz Araç Kullanana 200 Bin TL

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ceza.

Ehliyeti geçici olarak alınmış ya da iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullananlara 200 bin TL ceza .

Uyuşturucu etkisinde araç kullananların ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin TL ceza uygulanacak.

Kırmızı Işık ve ‘Dur’ İkazına Uymayana Büyük Ceza

Kırmızı ışık ihlali 5 bin TL’den başlayacak, tekrarında 80 bin TL’ye kadar çıkacak.

Polislerin “dur” ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve araç 60 gün trafikten men.

Hız Sınırı İhlallerinde Ceza 30 Bin TL’ye Kadar Çıkacak

Hız sınırını aşanlara verilecek cezalar 2 bin TL’den başlayıp ihlalin derecesine göre 30 bin TL’ye kadar yükselecek. Aşırı hız yapan sürücülerin ehliyetlerine 30, 60 ve 90 gün süreyle el konulabilecek.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 25 Bin TL

0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara 25 bin TL ceza.

Tekrarında ceza 50 bin TL’ye, üçüncü ve üzeri ihlallerde 150 bin TL’ye çıkacak.

Uyuşturucu testi yaptırmayanlara 150 bin TL ceza ve ehliyete 5 yıl el koyma uygulanacak.

Drift, Saldırgan Sürüş ve Trafiği Engelleme

Drift atanlara 46 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma.

Trafikte başka aracı ısrarla takip eden “saldırgan sürücülere” 180 bin TL ceza.

Trafiği bilerek engelleyenlere 90 bin TL ceza.

Takograf ve Taksimetre Zorunluluğu

Takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayanlara 75 bin TL, taksimetre bulundurmayan taksilere 46 bin TL ceza kesilecek.