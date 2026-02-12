NOW’ın yeni dizisi “Doktor: Başka Hayatta”, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol, duygusal yoğunluğu yüksek bir sahne için tam 6 saat boyunca kamera karşısında ağladı.

Sahne gereği kesintisiz şekilde duyguda kalması gereken Çelikkol’un performansı set ekibi tarafından da takdir topladı. Oyuncunun bu etkileyici performansı, dizinin dramatik gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Hafıza, Vicdan ve İkinci Şans Teması

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi’nin paylaştığı “Doktor: Başka Hayatta”, hafıza, vicdan ve ikinci şans kavramları etrafında şekillenen çarpıcı bir insan hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç (Ketche) oturuyor. Dizinin senaryosu ise başarılı kalemler Pınar Bulut ve Onur Koralp imzası taşıyor.

NOW ekranlarında yayınlanacak olan “Doktor: Başka Hayatta”, hem güçlü oyunculuk performansları hem de derinlikli senaryosuyla sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.