Gezi Parkı protestolarını organize ettiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım’ın davasında bugün karar duruşması yapılıyor. Daha önce 22 ila 30 yıl arasında hapis cezası talep edilen Barım hakkında, savcılık esas hakkındaki mütalaasını değiştirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Saat 10.00 sıralarında başlayan duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Barım, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Gezi Parkı sürecinde oyuncuları herhangi bir şekilde yönlendirmediğini belirten Barım, siyasi bir faaliyetin içinde yer almadığını savundu.

Yaklaşık bir yıldır ağır bir hukuki süreç yaşadığını ifade eden Barım, ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ve kalp pili ile elektroşok cihazı taşıdığını, ayrıca açık kalp ameliyatı planlandığını dile getirdi. Tanık beyanlarının lehine olduğunu söyleyen Barım, beraat talebinde bulundu.

Dosyada dikkat çeken gelişme, savcılığın suç vasfını değiştirmesi oldu. İlk aşamada “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlaması yöneltilirken, son mütalaada doğrudan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Savcılık mütalaasında, Gezi Parkı protestolarının demokratik hak kullanımı görünümü altında ülke genelinde kaos ortamı oluşturmayı hedeflediği öne sürüldü. Ayrıca bazı örgütlerin eylem sürecinde zemin bulduğu iddiasına yer verildi.



Barım, ilk olarak sektörde tekelleşme iddiaları kapsamında gözaltına alınmış, ardından Gezi Parkı olaylarının “planlayıcıları” arasında yer aldığı iddiasıyla 28 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde 248 gün tutuklu kalan Barım, 1 Ekim’de sağlık durumu da dikkate alınarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Tahliye kararına savcılık itiraz etmiş ancak mahkeme itirazı reddetmişti.

Bugün görülen duruşmada mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor.