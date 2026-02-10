Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Berk Çetin hakkında, mahkeme kararını açıklandı.

"Pişmanım"

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Berk Çetin katılırken davacı Danla Bilic ise duruşmaya katılmadı. Berk Çetin, hakim karşısında yaptığı savunmasında “Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Hapis cezası açıklandı

Yapılan savunmanın ardından mahkeme, Berk Çetin’e “basit yaralama” suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.