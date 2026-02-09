Geçtiğimiz hafta yüzü olduğu iletişim markasının reklam filmleri için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin, yeniden Amerika yolcusu oluyor. Bu ay içerisinde önce Milano Moda Haftası’na katılarak dünya yıldızlarıyla bir araya gelecek olan Bürsin’in, ardından ABD’ye geçerek önemli proje görüşmeleri yapması bekleniyor.

Balboa Productions’tan Kerem Bürsin’e yakın ilgi

New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan yazar Abby Jimenez, “Yours Truly” adlı romanının baş karakteri Jacob’u yaratırken Kerem Bürsin’den ilham aldığını daha önce açıklamıştı. Jimenez’in kitaplarının sinema ve televizyon uyarlama hakları ise, Sylvester Stallone’un kızı Sophia Stallone’un yapımcılığını üstlendiği Balboa Productions tarafından satın alındı.

Abby Jimenez’in popüler kitap serisinin projeye uyarlanması gündemdeyken, bu yapımlar arasında “Yours Truly”nin de yer aldığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Balboa Productions, Jacob karakteri için Kerem Bürsin’i değerlendirerek oyuncunun Amerika’daki ajansı ile temasa geçti.

Görüşmeler ABD’de yapılacak

Kerem Bürsin’in gerçekleştireceği Amerika seyahati kapsamında projeyle ilgili yüz yüze görüşmeler yapacağı konuşuluyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, ünlü oyuncunun uluslararası bir yapımda başrol üstlenmesi gündeme gelebilir.