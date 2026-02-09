Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, Ramazan ayı öncesinde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Ramazan’a sağlıklı bir geçiş için beslenmede kalite ve dengeye odaklanılması gerektiğini belirten Demirci, öğün düzeninin kademeli olarak ayarlanmasının ve kan şekeri dengesini destekleyen alışkanlıkların süreci kolaylaştıracağını ifade etti.

Protein, su ve öğün dengesi öne çıkıyor

Ramazan öncesinde protein alımının optimize edilmesinin önemine değinen Demirci, yeterli protein tüketiminin kas kütlesinin korunmasına, tokluk süresinin uzamasına ve kan şekeri dalgalanmalarının kontrol altına alınmasına katkı sağladığını söyledi.

Sebze, tam tahıl ve protein kaynaklarının dengeli olduğu öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, gün içinde su tüketiminin artırılmasının Ramazan sürecine hazırlık açısından faydalı olacağını belirtti. Ayrıca kafeinli içeceklerin azaltılması ve öğün dengesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Amaç kilo vermek değil, vücudu hazırlamak”

Ramazan öncesinde hızlı kilo verme amacıyla uygulanan düşük kalorili ve katı diyetlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirten Demirci, bu dönemde asıl hedefin kilo vermek değil, vücudu yeni beslenme düzenine hazırlamak olması gerektiğini ifade etti.

Uzman Diyetisyenden Ramazan öncesi beslenme önerileri

Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, Ramazan öncesi için şu önerilerde bulundu:

Dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterin

Protein alımını optimize edin

Günlük su tüketimini artırın

Sebze, tam tahıl ve protein dengesi olan öğünleri tercih edin

Düşük kalorili ve sert diyetlerden kaçının

Öğün düzenini kademeli olarak gözden geçirin

Demirci, bireysel sağlık durumuna göre beslenme planının mutlaka uzman desteğiyle şekillendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.