Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yavaş, paylaşımında kararın yalnızca siyasi bir tasarruf olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, Keçiören seçmeninin sandıkta ortaya koyduğu iradeye vurgu yaptı.

“Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir” ifadelerini kullanan Yavaş, hemşehrilerin yerel seçimlerde açık ve net bir tercihle ilçenin yönetimini CHP’ye emanet ettiğini hatırlattı.

Sandığın milletin sözü olduğunu vurgulayan Yavaş, bu yetkinin kişilere değil doğrudan seçmene ait olduğunun altını çizdi. Paylaşımında, “Yetki millettindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, Özarslan hakkında bir süredir gündeme gelen “AK Parti’ye geçeceği” iddialarının da daha önce kendisi tarafından kesin bir dille yalanlandığını hatırlatan Yavaş, seçim sürecinde çalışan partililerin emeğine dikkat çekti.

Binlerce partilinin ve gönüllünün fedakârlıkla yürüttüğü seçim çalışmasını anımsatan Yavaş, alınan kararın bu emeğe karşı saygısızlık olduğunu belirtti.

Paylaşımını ise şu dikkat çeken sözlerle tamamladı:

“Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da, kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar.”