Ankara’da gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Gölbaşı ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın istinat duvarının aniden çökmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Gölbaşı’na bağlı Şafak Mahallesi 886’ncı Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binaya ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkılırken, kopan beton parçaları bitişikteki başka bir 4 katlı apartmanın bahçesine savruldu. Gürültüyü duyan bina sakinleri panik içinde dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Sevk Edildi, Tahliye Kararı Alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde çevredeki binalar için risk oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine hasar gören bina ile birlikte çevrede bulunan 3 apartman, olası tehlikelere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Tahliye edilen apartmanlarda yaşayan vatandaşların geceyi yakınlarının evlerinde geçirdiği öğrenildi. Çöken istinat duvarıyla ilgili teknik inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İstersen haberi daha kısa ajans metni, afet ve risk vurgusu öne çıkan ya da belediye–kurum açıklaması eklenmiş bir formatta da düzenleyebilirim.