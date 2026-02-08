Bingöl-Genç kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AKS 487 plakalı otomobil, havalimanı istikametine seyir halindeyken sola dönüş yapmak isteyen 78 AG 598 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 55 yaşındaki Aydın Kayuntu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 78 AG 598 plakalı otomobilin sola dönüş yaptığı sırada 34 AKS 487 plakalı aracın yandan çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.