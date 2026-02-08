Fatih Ürek’in cenaze töreni sonrası Armağan Çağlayan’ın “cenazede başörtüsü” çıkışıyla alevlenen tartışma, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tartışmaya ünlü oyuncu Pınar Altuğ da dahil oldu.

Pınar Altuğ, konuyla ilgili düşüncesini, “Ben cenazede başını kapatmayanlardanım” sözleriyle dile getirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: KUTSAL MEKAN KURALLARINA UYULMALI

Armağan Çağlayan, kutsal mekanlara girerken o inancın gerektirdiği kurallara uyulması gerektiğini savundu. Çağlayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok.”

PINAR ALTUĞ: ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ

Konuya ilişkin görüşü sorulan Pınar Altuğ ise yaklaşımının farklı olduğunu belirtti. Altuğ, insanların yas sürecine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş. Caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu ‘inat olsun’ diye yapmıyorum. Böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var, kapatmayana da.”

Tartışma, sosyal medyada da farklı görüşlerin dile getirilmesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.