Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer’e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekibin 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor’a 2-0 yenilmesinin ardından oynadığı 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu süreçte Sivas temsilcisi; 21. haftada deplasmanda Sipay Bodrum FK’yı 2-1 mağlup ederken, 22. haftada sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada ise ATKO Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

24 Haftada 30 Puan Topladı

SMS Grup Sarıyer karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetle birlikte Sivasspor’un yenilmezlik serisi son bulurken, kırmızı-beyazlılar ligde 24 hafta sonunda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sivas ekibi bu periyotta toplam 30 puan topladı.

Sıradaki Rakip Vanspor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.