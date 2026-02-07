Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanlı milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda (Open Masters Games) büyük bir başarıya imza attı.

Dev organizasyonda 30+ yaş kategorisinde 5 bin metre yüzmede suya giren İzmirli milli sporcu, tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bengisu Avcı’dan Uluslararası Arenada Büyük Başarı

Zorlu parkurda sergilediği performansla dikkat çeken Bengisu Avcı, Dünya Master Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil ederken, kariyerine bir uluslararası şampiyonluk daha ekledi.

Yeni Yarışlar Sırada

Milli yüzücü Bengisu Avcı’nın Open Masters Games kapsamındaki yarış programı ise şöyle:

9 Şubat: 200 metre karışık, 100 metre kurbağalama

11 Şubat: 400 metre karışık, 200 metre kelebek

12 Şubat: 100 metre kelebek

25 Binden Fazla Sporcu Mücadele Ediyor

Dünya Master Oyunları’nda 35 farklı branşta, 90 ülkeden 25 binden fazla sporcu, 14 Şubat’a kadar madalya mücadelesi verecek.