Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve her yıl daha fazla ilgi gören Pursaklar 4. Kitap Günleri, geniş katılımlı bir açılış töreniyle kitapseverlerle buluştu. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlik, kültür ve edebiyatı ilçenin merkezine taşıdı.

Açılış törenine Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Benek, Pursaklar Müftüsü Nihat Selvi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yaşam Merkezimiz kültürle dolup taşacak”

Açılışta konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kitap Günleri’nin ilçeye kültürel bir canlılık kazandıracağını belirterek, etkinliğin önümüzdeki 10 gün boyunca Yaşam Merkezi’ni adeta bir kültür üssüne dönüştüreceğini ifade etti.

Kitap Günleri ile özellikle çocuklar ve gençlerin kitapla olan bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çetin, okuma kültürünün yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti. Yazar-okur buluşmaları ve söyleşiler sayesinde katılımcıların düşünce dünyalarının zenginleştiğini belirten Çetin, Pursaklar Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve sanata verilen desteğin artarak süreceğini dile getirdi.

Stantlar gezildi, imza kuyrukları oluştu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kitap stantlarını gezerek yayınevlerinin eserlerini inceledi, yazarlarla sohbet etti. Açılış gününde kitapseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, imza alanlarında uzun kuyruklar oluştu. Katılımcıların ellerinde kitaplarla alanı dolaşması etkinliğe renk kattı.

Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan “Okumanın felsefesi” söyleşisi

Etkinliğin ilk gün konuğu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. “Okumanın felsefesi” başlıklı söyleşide edebiyatın insan hayatındaki yerine değinen Yenişehirlioğlu, programın ardından düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Pursaklar 4. Kitap Günleri kapsamında önümüzdeki günlerde 14 söyleşi, 67 imza günü ve 82 konuk yazar kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik, çeşitli kültürel programlarla edebiyat tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.