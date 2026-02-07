Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Sürgü Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ö. yönetimindeki 06 AF 3544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İbrahim Ö. ile birlikte araçta bulunan İ.K., Z.Ö., M.E.Ö. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, yol güvenliği kısa süreli olarak kontrol altına alındı.

İstersen ajans diliyle daha kısa bir versiyon ya da yerel sayfa için daha detaylı bir haber de hazırlayabilirim.