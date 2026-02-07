Turgut Özal Vakfı Başkanı Semih Narlı, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın, eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci ve eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis tarafından hazırlanan “Güneydoğu Raporu”nukamuoyuna sunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turgut Özal’ın Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve stratejik yöneliminde belirleyici rol oynayan bir lider olduğunu ifade etti. Özal’ın ülkeye kazandırdığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini vurgulayan Narlı, serbest piyasa ekonomisine geçişten altyapı yatırımlarına, dışa açılan Türkiye vizyonundan savunma sanayisinin temellerine kadar birçok alanda kalıcı izler bıraktığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın kurulması, TUSAŞ’ın hayata geçirilmesi ve F-16 savaş uçaklarının Türkiye’de üretilmesi gibi adımların Özal’ın vizyonunun somut örnekleri olduğunu belirten Narlı, bugün gelinen savunma sanayisi seviyesinin temellerinin de bu dönemde atıldığını dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye Sürecinin Önemli Mimarlarından Biriydi”

Turgut Özal’ın, 1990’lı yıllarda Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli mimarlarından biri olduğunu belirten Narlı, Özal’ın en büyük hedefinin tüm unsurlarıyla kardeş, güçlü ve dünyanın ilk beş gücü arasında yer alan bir Türkiye olduğunu aktardı.

Özal’ın “21. asır Türklerin asrı olacaktır” sözünün bu vizyonun en açık ifadesi olduğunu dile getiren Narlı, Özal’ın birkaç yıl daha yaşayabilmesi halinde Türkiye’nin çok farklı bir noktada olabileceğini ifade etti.

“Güneydoğu Sorununun Demokratik Yollarla Çözümünü Savundu”

Narlı, Özal’ın kendi ifadesiyle “Güneydoğu problemi”ne ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını istediğini belirterek, bu sorunun silahla değil, müzakere ve demokratik yöntemlerle çözülebileceğini savunduğunu söyledi.

Son dönemde basına yansıyan İmralı tutanaklarının bu yaklaşımı bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Narlı, tutanaklarda Özal’ın silahlı mücadelenin çözüm getirmeyeceğini vurguladığını ve silahların bırakılması halinde demokratikleşme adımlarını atmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.

“Rapor Kitapçık Halinde Dağıtılacak”

Turgut Özal Vakfı Başkanı Semih Narlı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düzenlenen konferanslarda toplumsal birlik iradesinin güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, halklar arasında bir sorun olmadığını, esas sorunun yıllarca bu kardeşliği zedeleyen anlayışlar olduğunu ifade etti.

Baskı aşamasına gelinen “Güneydoğu Raporu”nun, tüm kamuoyuna ve siyasi partilere kitapçık halindeulaştırılmasının planlandığını açıklayan Narlı, vakıf olarak Terörsüz Türkiye hedefinin manevi mirasçısı olduklarını belirtti.

Narlı, Türkiye’nin bu süreci tamamlayacak iradeye sahip olduğunu vurgulayarak, ülkenin bir daha böyle tarihi fırsatları kaybetmemesi gerektiğini söyledi.