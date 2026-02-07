Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde kaldırılan servis ücretinin menü fiyatlarına zam yapılarak tahsil edilmesine karşı sert bir uyarıda bulundu. Bakanlık, servis ücretini dolaylı yollarla almaya devam eden işletmeler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşımlar üzerine derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

İşletmenin Savunması: “Fiyatı Çalışanlar İçin Güncelledik”

İnceleme kapsamında, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan işletmeye servis ücreti alınıp alınmadığı soruldu. İşletmenin verdiği yanıtta, daha önce 15 bin TL + yüzde 12 servis ücretiyle toplam 16 bin 800 TL karşılığında hizmet verildiği, servis uygulamasının kaldırılmasının ardından ise çalışanları mağdur etmemek adına fiyatların 16 bin 500 TL’ye yükseltildiği ifade edildi.

Bakanlık: Bu Bir Haksız Fiyat Artışıdır

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatlarına eklenmesinin haksız ticari uygulama olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Servis ücretini fiyatların içine dahil etmek suretiyle, haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği aşikardır” denildi.

1,86 Milyon TL’ye Kadar Ceza Gündemde

Bakanlık, işletmenin kendi beyanlarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceğini açıkladı. Kurulun, eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olduğuna karar vermesi halinde, işletmeye 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Menüde TL İbaresi ve Fiyat Tarihi Yok

Ayrıca yapılan denetimlerde, alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmadığı, fiyat değişim tarihinin yer almadığı tespit edildi. Bu durumun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirtilerek işletme hakkında ayrıca idari işlem uygulandığı bildirildi.

“Kanunu Baypas Edenlere Müsaade Edilmeyecek”

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ticaret Bakanlığı olarak servis ücreti, kuver vb. herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi, Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlerle baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir.”