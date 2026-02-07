Amasya’da sabaha karşı meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Şeyhcui Mahallesi Yuvacık mevkisinde bulunan bir bağ evinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

Edinilen bilgilere göre, Ş.S.’ye ait bağ evinde saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın nedeniyle bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.