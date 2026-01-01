Amasya’da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsalda bulunan 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, öğrencileri de harekete geçirdi. Bir grup öğrenci, cep telefonlarıyla çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Amasya Valisi Önder Bakan’a seslendi. Videolarda öğrenciler, kar yağışının yoğunluğuna dikkat çekerek okulların tatil edilmesini talep etti.

“Vali Amca Tatil İstiyoruz”

Öğrencilerin paylaştığı videoda, “Vali amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Eğlenceli çağrıda ayrıca, okulların tatil edilmemesi durumunda birlikte kar topu oynamaya davet de bulunuldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, çok sayıda kullanıcıdan beğeni ve yorum aldı.

Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, gözler valilikten yapılacak olası tatil açıklamasına çevrildi.