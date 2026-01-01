KOCAELİ’de DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık günü saat 06.00 sıralarında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde, özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir adet tabanca ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilirken, 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.