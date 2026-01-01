Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, etkisini gösteren kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yaşar, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Başkan Yaşar, ekiplerin olası kazaların önüne geçmek ve günlük yaşamın aksamaması için sahada yoğun mesai harcadığını ifade etti. Karla mücadele kapsamında yolların açık tutulması, buzlanmaya karşı önlem alınması ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

“İhtiyaç Duyulan Her Noktada Sahadayız”

Paylaşımında karla mücadele çalışmalarının süreceğini vurgulayan Fethi Yaşar, “İlçemizin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Yaşar, vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekip ve ekipmanların hazır bekletildiğini bildirdi.