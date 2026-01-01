Bolu’da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yeniden şiddetini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Parklar ve yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaşırken, yüksek kesimlerde bu seviyenin 2 metrenin üzerine çıktığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımı da etkiledi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bir dizi önlem hayata geçirildi. Alınan karar doğrultusunda, her iki güzergahta da ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak durduruldu.

Valilikten Sürücülere Uyarı

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Düzce Kaynaşlı–Bolu Gerede Cankurtaran güzergahında etkili olan kış şartları nedeniyle trafik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, ağır tonajlı araçların yanı sıra kış lastiği bulunmayan araçların da söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verilmediği vurgulandı.

Valilik, can ve mal güvenliğinin korunması ile trafik akışının aksamaması için sürücülerin alınan tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirterek, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması, yol ve hava koşullarına uygun şekilde seyahat edilmesi ve yetkililerin uyarılarının dikkate alınması çağrısında bulundu.