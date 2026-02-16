Kalecik Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği kapsamında ilçede nohut üretimi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, çiftçilere destek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında ekim sürecinin 17 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da ABB Fen İşleri biriminde başlayacağı belirtildi. Projenin, tarımsal üretimi artırmayı ve yerel çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

