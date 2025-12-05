Kalecik Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle, üreticilerin kullanımı için 2 adet üzüm sıkma makinesini belediye bünyesine kazandırdı.
Yeni makinelerin, yaklaşan sezonda çiftçilere önemli kolaylık sağlaması hedefleniyor.
Kalecikli üreticilerimize hayırlı olsun. 🍇December 4, 2025
Muhabir: Haber Merkezi