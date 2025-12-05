Kalecik Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle, üreticilerin kullanımı için 2 adet üzüm sıkma makinesini belediye bünyesine kazandırdı.

Yeni makinelerin, yaklaşan sezonda çiftçilere önemli kolaylık sağlaması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi