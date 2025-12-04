Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ilçe genelindeki saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Beşikcioğlu son olarak, Eryaman Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Beşikcioğlu, yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden ayrıntılı bilgi aldı. Çalışmaların aşamalarını yakından takip eden Başkan, daha sonra bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek devam eden projeye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu ve görüşlerini dinledi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nin, zamanla ihtiyaçlara yanıt vermekte yetersiz kalması üzerine Etimesgut Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı. Planlı şekilde ilerleyen proje kapsamında merkezin fiziksel yapısı yenileniyor, kullanım alanlarının daha fonksiyonel hale getirilmesi hedefleniyor.