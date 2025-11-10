Etimesgut Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde vatandaşlar, belediye yetkilileri ve öğrenciler bir araya geldi. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte meydanda hayat durdu; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Etimesgut Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Etimesgut Cumhuriyet Meydanı’nda saygı, minnet ve özlemle andık. O, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir. Yalnızca bir lider değil, aklın, bilimin, sanatın ve çağdaşlığın rehberi olmuştur. Onun ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ sözü bizlere bıraktığı en büyük vasiyettir. Emanetin olan Cumhuriyet’e sonsuza dek sahip çıkacağız. Seni daima saygı, minnet ve özlemle anacağız…”

Etimesgut Belediyesi’nin paylaşımı, çok sayıda vatandaş tarafından beğeni ve yorum aldı.