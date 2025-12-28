Şampiyona, yüzme branşında Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olarak Antalya’da düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından yıldız, genç ve açık yaş kategorilerinde birçok başarılı sporcunun katıldığı organizasyonda, Derin Akar performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

100 Metre Karışıkta Rekor Gelen Yüzüş

Göztepe Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre milli yüzücü Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı. Akar, 1.03.13’lük derecesiyle finişe ulaşarak hem altın madalyanın sahibi oldu hem de Türkiye yüzme tarihine adını yazdırdı.

Bu dereceyle Derin Akar, 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırarak büyük bir başarı elde etti. Rekorun uzun yıllar boyunca aşılamamış olması, elde edilen sonucun önemini daha da artırdı.

Göztepe Spor Kulübü’nden Tebrik Mesajı

Göztepe Spor Kulübü, rekorun ardından milli sporcusu Derin Akar’ı tebrik eden bir paylaşım yaptı. Açıklamada, Akar’ın disiplinli çalışmasının ve azminin bu başarıyı getirdiği vurgulandı. Kulüp yetkilileri, genç sporcunun ilerleyen dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atacağına inandıklarını belirtti.

Türk Yüzmesi İçin Umut Veren Performans

Derin Akar’ın kırdığı Türkiye rekoru, Türk yüzmesi adına da büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performans, gelecek yıllarda milli takım adına önemli başarıların habercisi olarak değerlendiriliyor. Spor otoriteleri, Akar’ın bu çıkışının Türk yüzmesine yeni bir ivme kazandırabileceğini ifade ediyor.

Antalya’da düzenlenen şampiyona, Derin Akar’ın tarihi rekoruyla sona ererken, genç sporcunun başarısı spor camiasında geniş yankı uyandırdı.