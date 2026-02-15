Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak'ta meydana geldi. Yusuf I. (16) yönetimindeki 16 BJL 465 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa K. (23) yönetimindeki 43 ACU 783 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Yusuf I. ile beraberindeki Ege A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA