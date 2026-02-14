2026 yılında emekli bayram ikramiyesi tutarı için 5 bin TL seçeneği üzerinde çalışmalar sürüyor. Henüz kesinleşmeyen rakam, yaklaşık 17,7 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

İkramiye Artışı Gündemde

2018’de başlayan emekli bayram ikramiyesi uygulaması, yıllar içinde kademeli olarak artırıldı. 2025 yılında yapılan düzenleme ile tutar 4 bin TL’ye yükselmişti. 2026 yılı için ise 5 bin TL formülü üzerinde teknik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmasa da ekonomi yönetimi farklı senaryolar üzerinden bütçe etkisini değerlendiriyor.

TBMM Süreci Nasıl İşleyecek?

Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için mevcut yasal düzenlemede değişiklik gerekiyor. İlgili bakanlıkların teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenleme Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Kabine toplantısında ele alınacak teklifin, Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi planlanıyor. Düzenleme önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek, ardından Genel Kurul’da oylanacak. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayı sonrası Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kimler Yararlanacak?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklileri kapsamıyor. SGK’dan gelir ve aylık alan farklı gruplar da bu ödemeden faydalanabiliyor. Emekli aylığı sahipleri, malullük aylığı alanlar, ölüm aylığı ve ölüm geliri hak sahipleri, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiyeden yararlanabilecek. 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 17,7 milyon kişiye ödeme yapılması bekleniyor.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlar İçin Ödeme

İkramiye ödemeleri hisse oranlarına göre değişiyor. Yüzde 75 hisseye sahip olanlar ikramiyenin yüzde 75’ini, yüzde 50 hisseye sahip olanlar yarısını, yüzde 25 hisseye sahip olanlar ise dörtte birini alıyor. Eğer 2026 yılında ikramiye 5 bin TL olarak belirlenirse; yüzde 75 hisseye sahip olanlar 3.750 TL, yüzde 50 hisseye sahip olanlar 2.500 TL, yüzde 25 hisseye sahip olanlar ise 1.250 TL ödeme alacak.

Ödeme Tarihleri

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu çerçevede Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Kesin takvim ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmî açıklamayla netleşecek.

2018’de 1.000 TL olarak başlayan emekli bayram ikramiyesi, yıllar içinde kademeli artışlarla yükseldi. 2025 yılında yapılan yüzde 33,33’lük artışla ödeme tutarı 4.000 TL’ye çıkarıldı. 2026 yılı için gündemde olan 5 bin TL formülü hayata geçerse, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde toplamda 10 bin TL ödeme yapılmış olacak.

2026 emekli bayram ikramiyesi için 5 bin TL formülü üzerinde çalışmalar devam ediyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmasa da olası artış, yaklaşık 17,7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar için hisse oranlarına göre farklı tutarlar söz konusu olacak. Nihai kararın Kabine gündemine gelmesi ve TBMM sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni rakam netleşecek. Bu süreç hem emeklilerin bütçesi hem de kamu maliyesi açısından kritik önem taşıyor.