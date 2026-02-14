Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olacağını belirterek yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda Sert Hareketlilik

Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliş görüldü. Altın 7 bin TL’nin üzerine çıkarken, gümüşte de benzer dalgalanmalar yaşandı. İslam Memiş, bu yıl altın ve gümüşün yatırımcılar için “şampiyon” olmayacağını ifade ederek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kısa Sürede Değer Kaybı

Memiş, piyasadaki hızlı değişimlere dikkat çekerek, “Altın yüzde 3, gümüş ise yüzde 10 civarında değer kaybetti. Bu kayıplar yalnızca iki saat içinde gerçekleşti” dedi. Bu açıklama, yatırımcıların kısa vadeli hareketlerde karşılaşabileceği riskleri ortaya koyuyor.

2026 Yılı ve Manipülasyon Uyarısı

2026’yı manipülasyon yılı olarak tanımlayan Memiş, yıl boyunca her ay benzer hareketliliklerin yaşanabileceğini belirtti. Kaldıraçlı ve kredili işlemlerle kısa vadeli kazanç sağlamaya çalışmanın ciddi riskler barındırdığını ifade eden Memiş, bu yöntemi “zar atmak” benzetmesiyle açıkladı.

Fiziki Altın İçin Tavsiyeler

Memiş, elinde fiziki altın bulunduran yatırımcılara nakit ihtiyacı olmadığı sürece satış yapmamalarını önerdi. Altının bir emtia olduğunu ve takas için kullanılabileceğini hatırlatarak, “Ev veya araba almak için satış yapılabilir, ancak yatırım amaçlı altın satılmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.



Altın ve gümüş piyasaları, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcı davranışları nedeniyle sık sık dalgalanmalara sahne oluyor. Özellikle kaldıraçlı işlemler, yüksek risk barındırması nedeniyle uzmanlar tarafından dikkatle değerlendirilmesi gereken yöntemler arasında yer alıyor.



İslam Memiş’in açıklamaları, 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcılarının karşılaşabileceği risklere işaret ediyor. Manipülasyon ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durulmasını öneriyor. Fiziki altın sahipleri için ise uzun vadeli koruma amaçlı elde tutmanın daha güvenli bir tercih olabileceği ifade ediliyor.