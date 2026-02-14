Küresel sorunlara çözüm arayan ve sosyal etki yaratan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen TRT World Citizen Awards sahiplerini buldu. İlk kez 2018 yılında hayata geçirilen ödül programı, bu yıl da farklı coğrafyalardan ilham veren isimleri bir araya getirdi.

Törene, Emine Erdoğan onur konuğu olarak katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Burhanettin Duran, dünyada refah ile derin insani krizlerin aynı anda yaşandığına dikkat çekti.

Duran, küresel ölçekte yoksulluğun, yetersiz beslenmenin ve temiz suya erişim sorunlarının milyonlarca insanın günlük yaşam mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Gazze’de yaşanan insani trajedilere de değinen Duran, bu durumun küresel sistemin adalet anlayışının sorgulanmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Türkiye’nin insani yardımlar konusunda öncü bir konumda olduğunu vurgulayan Duran, Recep Tayyip Erdoğanliderliğinde daha adil bir dünya için mücadele edildiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze’deki gelişmeler ve bölgesel krizlerde Türkiye’nin üstlendiği diplomatik rolü örnek gösterdi.

“Ülkemiz zalimlerin tam karşısına konumlanmaktadır”

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise TRT World Citizen Ödülleri’nin 2018’den bu yana insanlık adına harekete geçen isimleri görünür kıldığını belirtti.

Sobacı, savaş, göç, kıtlık ve yoksulluk gibi krizlerin gölgesinde merhamete dayalı eylemin önemine vurgu yaparak, Gazze’de görev yaparken hayatını kaybeden TRT serbest muhabiri Yahya Barzaq’ı andı.

2026 TRT World Citizen Awards Kazananları

Bu yıl farklı kategorilerde ödüle layık görülen isimler şöyle:

Eğitimci Ödülü

Thaki platformunun kurucusu ve CEO’su Rudayna Abdo, mülteci ve dezavantajlı çocuklara dijital eğitim imkânı sağladığı çalışmaları nedeniyle ödül aldı. Abdo, özellikle Lübnan ve Ürdün’de binlerce çocuğun eğitime erişimine katkı sundu.

Gençlik Ödülü

Nijeryalı çevre aktivisti Amara Nwuneli, atık alanlarını çocuklar için güvenli oyun alanlarına dönüştüren projeleriyle ödüle değer görüldü.

İletişimci Ödülü

Yazılım mühendisleri Ibtihal Abousaad ve Vaniya Agrawal, teknoloji sektöründe etik sorumluluk ve insan hakları konusunda sergiledikleri ilkesel duruş nedeniyle ödül aldı.

Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü

Gazze’de görev yaparken hayatını kaybeden foto muhabiri Yahya Barzaq’a ithaf edildi. Ödülü annesi Yousra Barzaq teslim aldı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

İtalyan mimar Raul Pantaleo, kriz bölgelerinde tasarladığı ücretsiz sağlık yapılarıyla insani katkılarından dolayı ödüllendirildi.

Erişilebilirlik Ödülü

Joohi Tahir, Müslüman topluluklarda engelli bireylerin ibadet alanlarına erişimini kolaylaştıran çalışmaları nedeniyle ödül aldı.

2018’den Bu Yana 31 Ödül

2018 yılından bu yana düzenlenen TRT World Citizen Awards kapsamında 17 farklı ülkeden 31 kişiye; İletişimci, Gençlik, Eğitimci, Yılın Dünya Vatandaşı ve Yaşam Boyu Başarı kategorilerinde ödül verildi.

TRT World Citizen Awards, küresel adalet, merhamet ve dayanışma vurgusuyla sosyal etki yaratan bireyleri desteklemeye devam ediyor.