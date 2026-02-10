İstanbul Hatırası’nda Kadro Netleşiyor
Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Eşref Rüya, kadrosunu genç bir yetenekle güçlendiriyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Tims&B imzalı diziye Hatice Deniz konuk oyuncu olarak katılıyor.

Yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Hatice Deniz, dizide “Melek” karakterine hayat verecek. Melek’in hikâyeye dahil olmasıyla birlikte Eşref ve Nisan’ın yolları kesişirken, dizinin dengelerini değiştirecek gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Muhabir: Zehra Önen