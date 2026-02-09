Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile rapçi Sefo’nun birlikte seslendirdiği “Yerinde Dur” şarkısı müzik listelerinde üst sıralara tırmanarak büyük ilgi gördü. Akalın, daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo’ya teşekkür etmiş ve bu çalışmanın kendisine “eski pırlanta günlerini” hatırlattığını ifade etmişti.

“Bir de Paramızı Alabilseydik Sefo’dan…”

Ancak Demet Akalın’ın katıldığı bir etkinlikte yaptığı son açıklama sosyal medyada gündem oldu. Akalın, Sefo’dan parasını alamadığını iddia ederek,

“Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını” sözleriyle dikkat çekti.

Sefo’dan Yanıt: “Abla, Böyle Anlaştık”

Akalın’ın açıklamalarına rapçi Sefo’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sefo,

“Her yerde İlluminatici ilan edilmişim. Burada bangır bangır müzik çalıyor, Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın: “Paramı İstemiyorum, O Espri”

Gündem olan tartışmanın ardından Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi. Akalın, sözlerinin espri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben artık bunun esprisini vuruyorum. Sefo’dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor ‘Yerinde Dur’ diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo!”

Demet Akalın ile Sefo arasında yaşanan bu esprili diyalog, kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.